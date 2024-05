GALERII Päästjad harjutasid inimeste päästmist ülikitsastes tingimustes

Õppusel ühe läbiviija rollis olnud Päästeameti Põhja päästekeskuse välijuht Tiit Käit sõnas, et õppusel avastati mõned olulised õpikohad. Lihviti päästjate tehnilisi oskusi tööstushoone keerukates oludes ning ka koostööd objekti esindajatega. «Säärased õppused on meie päästjatele suurepärane võimalus lihvida oma oskusi ning panna proovile päästevahendid suurtel ja keerulistel objektidel. Minu hinnangul sujus tänane õppus väga hästi – päästjad tõid hätta sattunud töötajad mahutist välja. Taaskord tõi õppus välja, kui oluline on päästetööl eelinfo. Teada juba enne sündmusele jõudmist, millised ohud – ohtlikud ained, tootmisprotsessid, ladustatud toodang - on kohapeal, annab meile eduka päästetegevuse läbiviimiseks tulevikus suure eelise».

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul on tööohutus nii Carlsberg Grupis kui ka Saku Õlletehases üks võtmefookus. «Suure tööstusettevõttena ja tööandjana on meie kohustus vastutada oma töötajate heaolu ja tervise eest. Sõltuvalt hooajast töötab Saku Õlletehases umbes 300 inimest. Meie jaoks on selgemast selgem, et kõik meie ligi 300 töötajat peavad õhtul koju oma perede juurde naasma sama tervetena, kui nad hommikul tööle tulles olid. Inimesed on meie kõige kallim vara ning meile on oluline, et iga professionaal tunneks end Saku Õlletehases väga hästi ja hoituna – hoitud peab olema nii vaimne tervis kui tagatud maksimaalselt turvaline töökeskkond».