Mart Helme saates «Otse Postimehest»: ma käitusin emotsiooni ajel

Siseminister Mart Helme rääkis, kohtub Elmar Vaheriga neljapäeval siseministeeriumis. «Väga hästi kujutan ette. Meil on reedel ees temaga piiri inspekteerimine,» vastas Helme küsimusele, kuidas ta edasist koostööd PPA peadirektoriga ette kujutab.

Helme rääkis, et politsei- ja piirivalveameti peadirektori ametist vabastamise ettepaneku tegi talle Martin Helme. «Martin Helme helistas mulle ja ütles, et me peame midagi tegema,» ütles siseminister.