Faktikontroll: neli Mart Helme valeväidet Postimehe otse-eetris

Vale nr 1: Vaher tegi kärbete kommunikatsioonis isetegevust

Mart Helme: «Näeme mitmendat puhku, et ametnikud arvavad, et ei pea valitsuse poliitikat järgima. Alles homme hommikul kantakse ette PPA poolt nende ettepanekud kärbeteks, aga see on juba lennanud oma elu elama. Niisugune isetegevus ja eelnev kommunikeerimine, mis ei olnud kooskõlastatud minuga, see ajas mul harja punaseks.»

ÕIGE on: Kärpeettepanekute kommunikeerimist arutasid siseministeeriumi ja asutuste juhid 31. juuli koosolekul. Mart Helme seal ei osalenud, küll aga olid kohal tema kolm nõunikku. Just sellel koosolekul lepiti kokku, et:

*kommunikatsioonivajaduse otsustavad asutuste juhid ise koos asutuste kommunikatsioonijuhtidega

*kommunikatsiooni korraldab iga asutus oma töötajate hulgas ise

Kokku lepitud kommunikatsioonisõnumites sisaldus ka:

*Seda, kuidas ministeeriumite valitsemisalades kokkuhoiu kava koostatakse ja kuivõrd valitsemisala asutusi kava koostamisse kaasatakse, valib iga ministeerium ise.

*Siseministeerium on seisukohal, et oma võimalusi, vajadusi ja töökorraldust tunneb kõige paremini iga asutus ise. Seetõttu ei soovi ministeerium asutustele ette kirjutada, kuidas kokkuhoidu saavutada, vaid asutused analüüsivad oma võimalused ise läbi.

See tähendab, et siseministeeriumis lepiti kokku, et asutuste juhid, seal hulgas politsei- ja piirivalveameti juht Elmar Vaher, korraldab kokkuhoiu kava alase kommunikatsiooni ise. Seetõttu seda isetegevuseks nimetada on vale.

Vale nr 2: Vaheri vallandamiskatses ei olnud midagi ebaseaduslikku

Mart Helme: «Valetamise kohta ma ütleks, et kõige rohkem praegu selles olukorras valetab Eesti ajakirjandus/../ Aga fakt on see, et kui noh, näiteks ka selle saate väljakuulutamisel on kasutatud sõna, et püüti ebaseaduslikult vallandada Elmar Vaherit, siis ebaseaduslikku ei ole siin mitte midagi.

Keegi ei saa keelata teha ettepanekut mingi ameti juhile või ka mingile ametnikule niisama - kulla sõber, see, mis sa tegid, mulle ei meeldi, kirjuta lahkumisavaldus. Kui ma oleks kirjutanud alla vallandamiskäskkirja, siis see oleks olnud ebaseaduslik. Aga anda paber nagu Martin tegi, et näed, kirjuta alla, et sa lahkud omal soovil. Selles ei ole mitte midagi ebaseaduslikku.»

ÕIGE on: Tööinspektsiooni kommunikatsioonijuht Kristel Abel kinnitas Postimehele, et lahkumisavaldust ei saa nõuda kelleltki, kui inimesel endal lahkumise soovi ei ole. Veelgi enam, kui töölepingulises suhtes võivad tööandja ja töötaja Abeli sõnul töölepingu igal ajal poolte kokkuleppel lõpetada ehk ühel poolel on õigus teha ettepanek vastastikkusel nõusolekul töösuhe lõpetada, siis avalikus teenistuses kehtib avaliku teenistuse seadus, mis sellist võimalust ei luba.