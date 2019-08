PPA kommunikatsioonijuht asub homsest tööle Tallinna kommunikatsioonijuhina

«Täna oli minu viimane tööpäev Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonijuhina,» kirjutas Ruul meediale saadetud teates. «Alustan homme tööd Tallinna kommunikatsioonijuhina, et kujundada avatud, linnakodanike ja -külaliste jaoks mugav ning vajadustele vastav kommunikatsioonisüsteem,» ütles ta.

«Mihhail Kõlvart tegi mulle sellise ettepaneku, ma mõtlesin selle üle põhjalikult järele ja otsustasin, et tegemist on põneva väljakutsega,» ütles Ruul, kelle sõnul jätkab tööd ka linna avalike suhete direktor Ain Saarna.

Tänasest lehest saab lugeda, et Postimehele teadaolevalt kaalutakse linnameedia kanalite TTV, Pealinn, Stolitsa ja Raepressi koondamist ühe brändi alla. «Ma ei karda öelda, et efektiivistame oluliselt asjade konsolideerimisega oma propagandat. See vastab tõele,» ütles TTV nõukogu juht Aivar Riisalu.