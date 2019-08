15. märts 2019. Rektor Jaak Aaviksoo istub kabinetis, kui tuppa astub doktorant. Tulija on seda võimalust pikalt oodanud. Lõpuks keegi ehk kuulab ta ära ega käsi tal enam vait olla. Noormees on silmanähtavalt närvis, kuid Aaviksoo julgustab.

«Me võltsime ajatabeleid. See on pettus!» selgitab noor teadlane.

«Mitte ainult pettus, see on korruptsioon,» tähendab Aaviksoo pärast detailide ärakuulamist.

Vihjaja hingab kergendatult. Talle tundub, et on vaikimise ringkaitsest läbi murdnud. «Ma võin teile saata selle kohta dokumente,» pakub ta rektorile.

«Sa võid neid saata, aga... pean mõtlema, mis edasine protseduur on. Meil on administratsioonis selle jaoks omad vahendid,» rahustab Aaviksoo. «Oled teinud õiget asja, tänan sind. Minu vastutus on see nüüd peatada. Kahjuks, kui ma selle peale mõtlema hakkan, siis mulle näib, et asi on märksa süsteemsem ja tõsisem, kui seni arvasin.»