Tartu Ülikooli teadusprorektor: ükski ülikool pole skeemitamise eest lõpuni kaitstud

Tartu Ülikooli teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul on taunimisväärne see, kui Euroopa Komisjoni finantseeritavates ja muudes teadusprojektides kajastatakse kulusid, mis ei ole projektiga seotud. «Kui tegu peaks olema tahtliku petmisega, siis see pole aktsepteeritav,» ütles Vassil.

Samas märkis ta, et ükski ülikool ei ole lõpuni kaitstud selle eest, et raha kasutamises võib esineda tänases Postimehes kirjeldatud juhtumeid. «Kui selline olukord tekib, tuleb põhjused välja selgitada ja vastavad meetmed kasutusele võtta,» ütles Vassil.

Ta märkis, et Tartu Ülikoolis lasub euroraha sihipärase kasutamise vastutus eduka taotluse esitanud teadlasel, kes on enamasti ka projekti vastutav täitja. «Institutsionaalselt vastutab instituut, kus projekt asub,» lisas ta.

Vassili sõnul on raha sihipärase kasutamisega seotud kontroll administratiivselt äärmiselt kulukas ja kurnav. «Küsimus on, kui suurt kontrollmehhanismi on mõistlik ülal pidada selleks, et avastada üksikuid eksimusi,» ütles ta.