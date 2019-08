Kuula klippe Aaviksoo ja vilepuhuja kohtumisest: rektor valetas ajakirjanikele korduvalt

Tagantjärele teame, et need projektid ei jõudnud kunagi siseauditisse, mille Aaviksoo aprilli algul alustada käskis. Rektor väitis täna ühtäkki, et ei andnud petuprojektide infot siseauditile edasi vihjaja enda kaitseks.

«Ma rääkisin selle edasi siseauditile ja teadusprorektorile üldsõnaliselt. See selgitab, miks me ei asunud selle konkreetse projekti kallale,» ütles Aaviksoo. «See samm on lihtsalt selleks, et vältida võimalikku nõiajahti. Sellest mitte väga terav ja mitte väga konkreetne reaktsioon.»

Nimetatud projektid jäeti auditist välja

Mis edasi juhtus, meenutab kõike muud kui pettuse avastamise protsessi. Aaviksoo ütles, et see, millised projektid täpselt auditisse kaasatakse, jäi siseauditi otsustada. Kuna pettuses kahtlustatav projekt oli siseauditi andmetel juba Euroopa Komisjoni heakskiidu saanud, jäeti see valimist lihtsalt välja. Lisaks seati auditi valimi miinimumsumma niimoodi, et ka teised probleemsed projektid sinna ei sattunud.

Lisaks rääkis Aaviksoo täna ajakirjanikele, et ei teadnud, kes talle vihje andis ja kas seda inimest sai üldse usaldada. «Me ei tea tänaseni avalikult ja kinnitatult, kes oli see noormees, kes mu audientsi palus, kuigi me seda ilmselt aimame,» sõnas rektor täna. «Tänase päevani mul ei ole päris selge selle inimese motivatsioon.»

Tegelikult olid McBride ja Aaviksoo korduvalt kohtunud. Viimati alles kolm kuud enne vestlust – 23. detsembril – jäid nad Nurkse instituudi siseüritusel lobisedes pildilegi.

Nurkse instituudi professor Robert Krimmer (vasakul), Keegan McBride ja Jaak Aaviksoo 2018. aasta detsembris lõbusalt juttu ajamas. FOTO: DigiGovLab/Facebook

Ka McBride’i motivatsioonis ei näinud Aaviksool mingeid kõhklusi olevat, kui ta 15. märtsi salvestisel ütleb: «Sinu lähenemine ütleb mulle, et sa oled konstruktiivselt motiveeritud, nagu minagi.»

TTÜ rektor seletas täna ajakirjanikele, et lootis kokkuvõttes auditiosakonna peale, et kui pettus on, siis nood selle avastavad.

«Ma uskusin, et kui need [väited] tõele vastavad, siis auditil ei ole raskusi selle väljaselgitamisega. Täna mul on tõepoolest küsimus, et kuhu – missuguste rataste vahele – nende võimalike rikkumiste avastamine jäi.»