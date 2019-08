Tallinna linn lammutab impeeriumit, et ehitada kahe aastaga uus

Sel kolmapäeval kirjutas Postimees, et lehele teadaolevalt kaalutakse linnameedia kanalite TTV, Pealinn, Stolitsa ja Raepressi koondamist ühe brändi alla. Riisalu sõnul läheb uuendustega aega kaks aastat.

«Meil on väga selge plaan, kahe aasta perspektiiv sellel asjal,» sõnas ta. Selleks ajaks peaks olema sõlmitud näiteks levilepingud eri telekommunikatsioonifirmadega. Plaan on luua veebiplatvorm, mis sisaldab nii operatiivseid uudiseid, aga ka arutelusaateid, mida on võimalik igal hetkel ka nutirakenduses uuesti vaadata.

Uue brändi pidulikku avamist prognoosib ta 2021. aasta septembrisse, võimalikku nime hoiab abilinnapea enda teada. Riisalu sõnul on tegu kollektiivse loominguga. «Täna on meil TTV, Raepress, aga siis on üks ja ainus armas.»

Muudatuste elluviimiseks palgati Tallinna linnavalitsusse kogenud kommunikatsioonijuht, varem PPAs töötanud Kirsti Ruul. Neljapäeval Tallinna linnavalitses tööd alustanud Ruuli rolli iseloomustas Raepress nii: «Kommunikatsioonijuht on linnameedia uuendamisel üks võtmeisik.»

Linnavalitsuse kinnitusel on uue kommunikatsioonijuhi ametikoha loomise eesmärk Tallinna linnameedia, sealhulgas Tallinna Televisiooni (TTV) ühise koostöö edendamine teiste linnameedia platvormidega.

«Ametikoha eesmärk on Tallinna linna ajalehtede Pealinn ja Stolitsa, linna pressiteenistuse Raepress ning linna sotsiaalmeedia väljundite töö koordineerimine ja tulemusliku koostöö tagamine kaasates Tallinna Televisiooni võimekusi,» täpsustas Raepress Postimehe päringu peale.

Ruuli sõnul on praegu veel vara öelda, kas sisulised ümberkorraldused eeldavad ka brändi muutmist. «Esialgu alustame ikka sisust.»

«Ma ei karda öelda, et efektiivistame oluliselt asjade konsolideerimisega oma propagandat. See vastab tõele,» ütles TTV nõukogu juht Aivar Riisalu nädala alguses Postimehele. Riisalu täpsustas nüüd, et mõtles propaganda alla linnas toimuva propageerimist, mitte konkreetse erakondliku huvi edendamist linnameedias.

Telekanali käekäigu kohta on suuremaid uudiseid oodata septembri alguses. Postimees kirjutas sel nädal, kuidas kümneaastase Tallinna Televisiooni (TTV) päevad on loetud.