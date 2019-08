Nurkse instituudi teadlane: doktorant ei pea teadma, kust palk tuleb

Postimehe ajakirjaniku telefonivestlus Ralf-Martin Soega, 19.08.2019

Kui tahaksin teada midagi projektist OpenGovIntelligence, kas teiega saaks sellest rääkida?

Mina olen sellega kaudsemalt seotud olnud väga lühikest aega. Robert Krimmer on selle projekti käivitaja. Tarmo Kalvet ja Keegan McBride on tegelikud läbiviijad. Minu roll oli väga lühikest aega. Ma ei ole see kõige parem inimene sellest rääkima.

Milline teie roll selles projektis siis oli?

Põhimõtteliselt mingisugune väga lühiajaline. Ma ei mäleta isegi. Mingi mõned kuud olid selle projektiga seotud. Ma üldprintsiipi tean, tunnen projekti, aga ma pole kõneisik. Olen lihtsalt juures olnud ja osalenud arutelus, et kuidas kinnisvara osas paremini avaandmeid kasutada. Aga ma pole võtmeisik ja ei tea kogu protsessi, et oskaks sellele meediale rääkida.

Tunnistan ausalt, et miks ma seda kõike küsin, mul on ees selline exceli tabel, kus on kirjas, et te olete selle projekti kallal töötanud 1200 tundi ja aasta aega. Mulle ei tundu see päris nii väike osalus, nagu te praegu mulle kirjeldasite. Miks see võib niimoodi olla?

Selles mõttes, et ma ei ole öelnud, et ma pole projektiga üldse seotud, ma pole lihtsalt võtmeisik, kes oskaks sellest rääkida. Olin seal nooremteadurina tööl. Selles mahus, mis kirjeldasite ja viinud läbi uurimistegevust, kuid väiksemas skoobis kui teised tegelased.

1200 tundi on lihtsalt noh, täitsa nii mõnigi tööpäev. Kui küsin niipidi, et kas te olete võibolla sellest projektist lihtsalt palka saanud ning tegelikult projektiga tegelenud ei ole?

Ma olen viinud läbi teadustööd, mis selle projektiga on otseselt seotud ning mis selle projekti tegevust toetab sellises mahus, mis seal kirjas on. Palun võtke ühendust Robert Krimmeriga.

Mis teadustöö see on, mis sellega seotud oli?

Olen olnud sel perioodil Ragnar Nurkses nooremteadur, olen kirjutanud teadusvaldkonnas artikleid.

Aga, kuidas need artiklid seostuvad konkreetselt OGIga?

Aga seda küsige projektijuhilt. Minul ei ole täispilti. Ma ei ole neid projekti ressursse ise planeerinud. Mina pole see inimene, kes oskab rääkida sellest, kuidas need tegevused seal ikkagi täpselt tehtud on.