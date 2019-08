Kiievis toimus mitteametlik iseseisvuspäeva paraad

Marss oli emotsionaalne - mõned nutsid ning teised põlvitasid sõjas langenute sugulaste ees. Ida-Ukraina sõjas on surma saanud umbes 13 000 inimest.

Paljud marssijad kandsid sõjaväevormi asemel tikitud särki, millest on viimastel aastatel saanud isamaa-armastuse sümbol.

«Tulime näitama oma ühtsust. On hea näha nii palju inimesi üle kogu Ukraina. Tunneme, et me pole üksi,» ütles ühe ohvitseri lesk Olena Ještšenko.