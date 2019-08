Corbyn plaanib leppeta Brexiti vältimiseks erakorralisi valimisi

Corbyn on käinud leppeta Brexiti vältimiseks välja mõtte tõugata peaminister Boris Johnson võimult ning moodustada ajutine valitsus.

Ühendkuningriigi lahkumise kuupäev on 31. oktoober. Johnson lubab riigi sel kuupäeval välja viia kasvõi leppeta.

Corbyni arvates loob leppeta Brexit olukorra, kus ÜK muutub sõltuvaks USA-st ja tema presidendist Donald Trumpist.

«See (leppeta Brexit) ei anna suveräänsust tagasi, vaid jätab meid sõltuvaks Trumpi ja USA suurfirmade armust,» kirjutas Corbyn lehes Independent.

Tema hinnangul tahavad Ühendriikide suurfirmad muu hulgas osa Briti tervishoiusüsteemist ja terasetööstusest.

Johnson vaeb USA-ga täiemahulist kaubanduslepet. Trump ütles hiljutisel G7 tippkohtumisel, et USA ja ÜK saaksid üsna kiirelt sõlmida «väga suure» kaubandusleppe.

Samal ajal näib, et kõnelused EL-iga on takerdunud. Briti lehe Guardian sõnul tõdes üks EL-i allikas, et EL pole nõus ÜK-ga Brexiti-järgset kaubanduslepet arutama, kui ÜK keeldub EL-i eelarvesse maksmast sinna juba lubatud 39 miljardit naela.

Briti lehe Telegraph andmeil saadab Johnson kolmapäeval Brüsselisse oma Brexiti šerpa David Frosti. Tema ülesanne on arutada EL-i ametnikega alternatiive lahkumisleppele, milles EL leppis kokku eelmise Briti peaministri Theresa Mayga.

Briti erakondade kõnelustega on otsapidi seotud ka Canterbury peapiiskop Justin Welby, kirjutab Briti leht Times.

Lehe andmeil on Welby arutanud leppeta Brexiti ärahoidmist mitmete erakondade seadusandjatega. Ta tahab korraldada rea kohtumisi, kus otsitaks alternatiive leppeta Brexitile.

Konservatiivse Partei endine juht Iain Duncan Smith pidas Welby sekkumist eriti sobimatuks.

«Üldiselt ma peapiiskoppi ei kritiseeri, kuid ta ei tohiks lasta end ahvatleda kohta, kus on väga poliitiline probleem. Nende kohtumiste eesmärk on kõigutada Boris Johnsoni positsiooni. Seepärast loodan, et ta tunnistab olukorra äärmiselt poliitilist iseloomu,» ütles ta Timesile.

Paljude piiskopkonna liikmete sõnul võiksid nad asuda riiklikku hädaolukorda vahendama. Seda on teiste seas toetanud Buckinghami piiskop Alan Wilson.

«Ma ei saa aru, mida Iain Duncan Smith kardab,» ütles Wilson lehele.

«See (kohtumiste sari) tundub mulle kasulik idee. Küpses demokraatlikus riigis ei peaksid inimesed midagi sellist pelgama, sest see näitaks, millised on inimeste mured, hirmud, lootused ja eesmärgid selles teemas.»

Sellised kohtumised võiksid tema arvates valada Brexitile tugevama vundamendi kui seisukoht, et «kõiki ärgitatakse olema vait ning hoidma oma nina asjast eemal».

Peaminister Johnsonilt küsiti Prantsusmaal kavandatud kohtumistest ja peapiiskopi osalust nendes. Ta ütles, et see on talle uus info.