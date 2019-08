Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse Katrin Lusti suhtes

Prokuratuur leiab, et Katrin Lustile ei ole võimalik ette heita ebaseaduslikku läbiotsimist U.K. kodus, kus Lust avas kappe ja sahtleid eesmärgiga juures viibinud politseiametnikele leida tõendeid selle kohta, et tema saates portreteeritav mees on pedofiil. Arvestades seda, et Lusti tegevust jälgisid pealt kohal viibinud politseiametnikud, kes ei püüdnud teda kuidagi takistada, ei saa saatejuhile ette heita kuriteo toimepanemist – olukorras, kus politseiametnikud Lusti ei takistanud, ei pidanud ta aru saama, et tema tegevus on keelatud.