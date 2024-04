Kaitseväe toetuse väejuhatus sai uue ülema

«Möödunud aastate muutused maailmas ja sõda Ukrainas on märkimisväärselt kiirendanud kaitseväe arengut. Need muutused on ühelt poolt tuletanud meile meelde, millises geopoliitilises keskkonnas Eesti riik ja rahvas elab ja teiselt poolt näidanud, kui oluline võime on logistika ja toetus laiemas tähenduses,» ütles kolonelleitnant Erki Soo toetuse väejuhatuse ülema ülesandeid vastu võttes.