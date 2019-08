Boliivia on kaotanud Amazonase põlenguile tänavu väidetavalt 1,2 miljonit hektarit

Uudis tuli pärast seda, kui vasakpoolne president Evo Morales peatas esmaspäeval oma tagasivalimiskampaania, et juhtida valitsuse samme üha kasvava keskkonnakatastroofi vastu Amazonase vihmametsade Boliivia osas, kus põlengud on möllanud alates maist.

Viha Moralese vastu on kasvanud nii tema võimetuse tõttu tegutseda kui seoses poliitikaga, mis tema kriitikute sõnul soodustab metsatustamist.

Metsa all olev ala on Boliivias viimastel aastatel pidevalt kahanenud -- kui 2005. aastal oli 47,3 miljonit hektarit, siis 2017. aastal 43,8 miljonit, ilmnes Boliivia keskkonna ja inimõigusorganisatsiooni Soloni sihtasutus uuringust.

Vabaühendus Looduse Sõbrad väidab, et tegelik metsade hävimise maht sel aastal on 1,8 miljonit hektarit.

Ökoloogid on rünnanud Moralese välja kuulutatud seadust, mis näeb ette hüvitisi metsaalade põletamise ning nende karjamaadeks muutmise eest.

Kaheksakümnest keskkonna- ja muust institutsioonist koosnev ühendus on nõudnud Moraleselt 2016. aastast pärit seaduse tühistamist. Valitsus on süüdistanud tulekahjude intensiivsuses kuiva ilma ja tugevaid tuuli.

Moralese valitsusel on plaanis istutada 2030. aastaks 4,5 miljonit hektarit metsa, et täita ÜRO nõudmisi, kuid keskkonnaaktivist Marielle Cautin teatas samuti Soloni sihtasutusele viidates, et viimase kolme aasta jooksul ei ole istutatud isegi 50 000 hektarit.