Soome kohus jättis Porvoo politseitulistajatest vennad vahi alla

Politsei pidas kinni kaks venda, 1994. aastal sündinud Raymond Anthony Granholmi ja 1989. aastal sündinud Richard Nicholas Granholmi. Mõlemad on Rootsi kodanikud ning vanemal vennal on lisaks ka Soome kodakondsus.

Uurimist juhtiva Kimmo Huhta-aho sõnul on politsei esialgu keskendunud pühapäeval toimunu uurimisele, kuid võtab luubi alla ka tulistamisele eelnenud sündmused. «See oli tahtlik tegu, neil oli eesmärk teha just seda, mis on juhtunud.» Huhta-aho sõnul lisandub juhtumile muid kuritegusid, näiteks Tampere lähistel toimunud tagaajamine.