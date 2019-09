TTÜ uurimiskomisjoni juht: Ammendavat vastust pole. Tõepoolest – kahtlane!

Selle kohta on mul väga keeruline ammendavat seletust anda. Tõepoolest – kahtlane. Renno Veinthal

Ragnar Nurkse instituudi projektirahastust uurinud TTÜ uurimiskomisjoni juht ja prorektor Renno Veinthal väidab, et projektis mitteosalemises süüdistatud professorid unustasid publikatsioonides seose rahastusega lihtsalt mainimata või valmisid projektiga seotud teadusartiklid tagantjärele ning aruandlusesse ei jõudnud.

Samuti väitsid TTÜ uurimiskomisjoni liikmed tänasel pressikonverentsil, et projektiga seotud tunnistajad (Postimees vestles kolmega) lihtsalt ei teadnud, et projekt hõlmas tegelikult ka teoreetilist osa, mille tegid ära teised teadlased. Need teadlased töötasid eraldiseisvalt: ühelgi projekti koosolekul nad ei osalenud.

Tegemist olevat vaid projetkijuhi juhtimisveaga, kes tegelikust osaliste arvust «tuumikgruppi» ei teavitanud.

Miskipärast ei pidanud projektijuht vajalikuks mainida salapäraseid panustajaid ka siis, kui teda skeemitamises süüdistati.

Doktorant Keegan McBride'i vestlus projektijuht Robert Krimmeriga, kes ei pea vajalikuks mainida, et doktorant eksib, kui teda skeemitamises süüdistab. Krimmer avaldab vaid lootust, et asjad ehk muutuvad tulevikus "läänelikumaks" ning olukorda tuleb hoida "paindlikuna". FOTO: Kuvatõmmis Skype'ist

Komisjoni sõnutsi on neil eelnevate väidete kohta veenvad tõendid, mida nad hetkel aga avalikkusega jagada ei saa.

Järgneb usutlus TTÜ uurimiskomisjoni juhi Renno Veinthaliga.

Kui suur rikkumine see siis on, et tööajatabeleid pole projekti kohta talletatud?

See on väga tõsine rikkumine. See on väga halb. Ei pea üldse võimatuks, et kõik need osad, mille kohta pole tabelit, osutub abikõlbmatuks ning raha küsitakse tagasi.

Olgu aga märgitud, et meie komisjon ei pea tööajatabelite külge klammerduma. Me võime ka muid asju hinnata.

Lindistusel, mis oleme ka Postimehes avaldanud, räägib instituudi juht Erkki Karo mingisugusest reservide ehitamisest. Samuti kinnitab ta seal näiteks, et instituudi käitumist võib tõepoolest nimetada mingil määral pettuseks. Milles ta seal lindistusel teie arvates räägib, kui kõik on justkui korrektselt projektis osalenud?

Ma ei saa Erkki Karo eest rääkida. Arvan, et Karo, olles väga tugevalt tulemusele orienteeritud, peab innustama inimesi teadusprojekte taotlema. Aastaeelarvest umbes pool tuleb püsivatest allikatest, teine osa tuleb konkurentsipõhistest toetustest. Selleks, et instituut saaks olla suurem, ongi ju vaja edukalt taotleda projekte.

Vestluse kontekst oli siiski väga selgelt fiktiivse tööpanusega tegelemine. Te tahate väita, et ta rääkis seal lindistusel lihtsalt europrojektide tähtsusest?

Ma ei ole seda lindistust sellisena kuulanud. McBride neid lindistusi meile ei andnud.

Igatahes on olukord selline, et McBride väidab, et inimesed ei teinud tööd, aga projektijuht ja teised inimesed väidavad, et tegid.

Palun selgitage mulle, kuidas avalikult leitavast informatsioonist, kaasa arvatud OpenGovIntelligence kodulehel leitavast publikatsioonide nimekirjast, ei leia me ühtegi teist teadlase nime, kui need, kes olid nii-öelda tuumikgrupi liikmed.

Selle kohta on mul väga keeruline ammendavat seletust anda. Tõepoolest – kahtlane.

Ajatabeleid ka pole.