Aaviksoo kihutab kolleege puhastustööle: viige dokumendid reeglitega vastavusse

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles pärast eilset kohtumist TTÜ rektori Jaak Aaviksooga, et lisaks prokuratuurile ja ülikooli enda järelevalvekontrollile hakkab ka ministeerium pettust uurima.

Vahetult pärast Repsi teadet saatis Aaviksoo kolleegidele üleskutse kõik OpenGovIntelligence (OGI) projekti dokumendid tagantjärgi korda teha. Tegemist on projektiga, mille juhtide mahitusel peteti Euroopa Liidust välja enam kui 85 000 eurot, kirjutas Postimees 22. augustil. Kusjuures, petuskeemiga oli vähemalt viis kuud kursis ka Aaviksoo ise.

Mõni päev tagasi antud pressikonverentsil nimetas Aaviksoo juhtunut «pisikeseks liiklusrikkumiseks». Pärast ministriga kohtumist märkis ta, et OGI projekti haldamises on tehtud tõsiseid rikkumisi.

Aaviksoo käskis enne ministeeriumi auditi tulekut korda teha ka teiste projektide dokumendid. OGI projekti dokumendid tuleb Aaviksoo käsul korda teha ühe kuu jooksul. Teiste Horisont 2020 projektide korrastamiseks on aega kaks kuud.

Horisont 2020 fondi reeglid ütlevad üheselt, et projekti raamatupidamine ei tohi olla vormistatud tagantjärele. Postimehe käsutuses olevad meilivahetused kinnitavad selgelt, et Nurkse instituudis on töötunnid vormistatud hiljem: välja makstud summade põhjal arvutati tunnid, mitte tundide põhjal palk.