Helle-Moonika Helme presidendist: ma näen, et EKRE poliitikud pole talle lemmikud

Pikalt räägiti saates EKRE suhetest president Kersti Kaljulaidiga. «Ma näen, et EKRE poliitikud pole talle lemmikud,» sõnas Helme. «Eks see selline peegliefekt ongi, et kuidas küla minule, nõnda mina külale,» lisas ta.



Mart Helme on nimetanud presidenti «emotsionaalselt ülesköetud naiseks». «Mul on olemas sellekohane huumorimeel, mis võib-olla puudub presidendil, kui ta selle peale solvub kui ka kõigil neil, kes kukkusid pikali tookord. Ma ütleks selle peale, et võtke seda elu natuke rahulikumalt,» kommenteeris Helle-Moonika Helme.

«Institutsioon on selline asi, mis iseenesest peaks tekitama lugupidamist, aga see hakkas vaikselt murenema ja ma ikkagi väidan, et tema tegi need esimesed sammud. Näiteks kristlasena oli mul väga raske mõista, miks ta ei läinud kirikusse väga demonstratiivselt,» rääkis Helle-Moonika Helme. «See on tema tööülesanne, ta peab esindama ka neid usklikke inimesi ja ta peab minema kirikusse.»

Miks ei käinud Helmed Kadriorus presidendi roosiaias vastuvõtul? «Vastuvõtud üldjuhul on selline koht, kuhu kutsutakse kokku väga erinevad inimesed väga erineva maailmavaatega inimesed,» ütles Helle-Moonika Helme. «Paraku meie president on oma vastuvõtud ja üritused teinud selliseks, kus sa lähed nagu vaenulikule territooriumile. Miks ma peaksin minema külla, kus mul nägu täis sülitatakse ja minuga ebaviisakalt käitutakse. Me ei läinud, aga me nägime, mis inimesed seal olid ja mis sõnumitega nad tulid. See ei peaks päriselt nii olema.»

Samuti oli pikalt juttu PPA juhi Elmar Vaheri ametist tagandamise katsest ning sellele järgnenud skandaalist. «Skandaal oli suuremaks puhutud, kui see tegelikult oleks võinud olla,» avaldas Helme arvamust. «Eelarveläbirääkimised on tulemas, kõikidele ametkondadele, ministeeriumitele olid antud suunised ja juhised. Sellises olukorras minnakse läbi meedia survet avaldama, et saada oma ametkonnale või oma ministeeriumile eelarveläbirääkimiste käigul parem positsioon. Seda oli ka seal võib-olla natuke taga,» rääkis ta.

Martin Helme vabandamine oli Helle-Moonika Helme hinnangul aga õige käik. «Kiirustamine selles olukorras Martini poolt ei olnud võib-olla kõige õigem.»​

Kui lähedal oli EKRE valitsusest välja kukkumisele? «Ei, üldse mitte. Miks te nii arvate?» vastas Helme. «Peaminister pidi olema see vahendaja, kes selle tekkinud olukorras PPA peadirektorile ja siseministrile ütles, et kõige parem on koos edasi minna,» jätkas ta. «Vaherahu on sõlmitud, elu läheb edasi.»

Küsimusele, kas Mart Helme soovib peaministriks saada, vastas Helle-Moonika Helme, et hetkel mitte. Jüri Ratas on Helle-Moonika Helme hinnangul peaministrina hakkama saanud väga hästi. «Pean tunnistama, et ma siiralt pean temast lugu.»

Samuti räägiti saates suhetest Reformierakonnaga. «Mul on kahju, et Eesti poliitiline olukord on jõudnud tupikseisu,» sõnas Helme. «Klassikud küsivad, kes on süüdi. Näitan näpuga teatud erakonna, Reformierakonna ja Kaja Kallase peale. Algusest peale selline välistamine, jonnimine ja vastasseisude esitamine ja katastroofiolukorra maalimine...» kirjeldas Helme, millisena näeb tema Reformierakonna käitumist. «Konkurents on läinud natuke inetuks,» sõnas ta. Helme hinnangul EKRE vastasseise ei tekita, vaid teeb tööd.

Reitingutest rääkides ütles Helle-Moonika Helme, et kõikumisi tuleb ikka ette. «Hoolimata meeletust meediapeksust, mis on nelja kuu jooksul toimunud, ma arvan, et meie toetaja on selle väga ilusasti läbi hammustanud ja ei ole mingeid äkilisi samme tegema hakanud.»

Helle-Moonika Helme ütles, et tunneb end tugevamalt sotsiaalteemadel, kultuuriteemadel ja haridusteemadel. «Ma pooldan seda, et asjadest räägivad inimesed, kes on reaalselt ka nende olukordadega kokku puutunud. Seetõttu kaitseteemadel, militaarteemadel võiksid rääkida mehed. See on minu isiklik arvamus, isiklik tunnetus.»​ Helme ütles, et ei lahterdaks mingeid tegevusi ära soopõhiselt, kuid talle meeldib näiteks, kui kantslis peab jutlust mees.

Kui palju on Helle-Moonika Helmel siseminister Mart Helme abikaasana võimu, küsiti saates. «Seda on vähem kui te eeldate ja rohkem, kui te arvate,» vastas Helme. «Ma arvan, et mul sellist pehmet võimu on omajagu,» ütles ta ja lisas, et asju ikka arutatakse omavahel. «Minu töö on selline, mis võib-olla kõige rohkem hõlmab sektorit, kus saab suuri asju teha pehmete vahendite ja hea tahtega,» kirjeldas Helme oma tööd komisjonis.