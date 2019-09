Eestlased sõid mullu ära üle kolme tonni saastunud vilju

630 kilogrammi Türgi päritolu granaatõuna. Kuigi VTA saatis selle kohta välja hoiatusteate, lükkas Euroopa Komisjon selle tagasi põhjendusega, et taimekaitsevahendite toimeainete jäägid ületasid piirnormi nii vähesel määral, et tegemist ei ole ohtliku toiduga.

Selle aasta juunis avaldas riigikontroll toiduohutuse auditi, kus audiitorid kritiseerisid, et isegi kui VTA tuvastab toidus ohtliku koguse taimemürke, ei suudeta piisavalt kiiresti reageerida, et see toit turult eemaldada. Nii tarbitakse toit enne ära, kui suudetakse tuvastada, et see võis ohtlik olla.