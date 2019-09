Orjapidamises süüdistatav kikkpoksija pääses vahi alt

Kogu lugu sai alguse kuriteoteatest Lääne-Virumaal, kus üks mees kurtis politseile, et temalt hakati nõudma valuraha ühe ärajäänud tehingu eest. Organiseeritud kuritegevusele spetsialiseerunud politseinikes äratas huvi ähvarduste sisu: kui mees ei maksa, siis sekkuvad asjasse Tallinna mehed, kes on kohalikest tunduvalt karmimad.

Pärast kaklust kutsus Aap Vels mehe endaga kohtuma ja selgitas, et kuna mees on läbi peksnud tema sõbrad, on ta nüüd 4000–5000 eurot võlgu. Süüdistuse järgi ähvardas Vels teda peksuga ja mitte üksnes ei ähvardanud, vaid tarvitas ka tegelikult ohvri kallal füüsilist vägivalda. Vels ka mõnitas oma ohvrit, kutsudes teda hulluks, neegriks ja enda orjaks.