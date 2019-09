Indrek Saar peaministrile: miks valitsus vilistab parlamentaarsele kontrollile?

Sotside esimehe saadetud kirjas on märgitud, et riigikogu 14. koosseisu poolt esitatud 11st kirjalikust küsimusest on õigeaegselt vastatud ühele kirjale. «Kauaaegse opositsioonipoliitikuna peaksid mäletama, et parlamentaarne kontroll on oluline demokraatia toimimise instrument,» kirjutas Saar.