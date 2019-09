Wolti juht keelefuroorist: Soomes see küll probleem pole

Samasuguseid suuniseid on Eestile korduvalt andnud teisedki inimõigustega seotud ÜRO järelevalvekomiteed. Ka nende hinnangul ei ole karistavad meetmed erasektoris praegusel kujul õigustatud.

«Eks ÜROs puhuvadki veidi teised tuuled,» vastas sellele kriitikale hiljuti kultuuriminister Tõnis Lukas, kes on teenindava sektori keeleprobleemide teemal korduvalt sõna võtnud. «Ma pole kindel, et välishindajad saavad ikka siinsest olukorrast hästi aru. Vaadates näiteks, et meie haridus on endiselt keelte kaupa lahus, ütleksin, et oleme oma keelepoliitikat seni käsitlenud hoopiski siidkinnastes.»

Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk lisas, et eri organisatsioonidel on viimased 27 aastat olnud erinevaid mõtteid selle kohta, kuidas peaks keelepoliitikat Eestis korraldama.

«Eesti on aga iseseisev riik ning otsustab ise oma keelepoliitika üle,» ütles ta.

Pakistanist pärit Bolti kuller Salam õpib maginstrantuuris ning tõdeb, et rahaliselt toimetulemiseks on tal vaja kooli kõrvalt teenida vähemalt 500 eurot kuus. Muud võimalust peale nutirakenduste tal selleks pole. FOTO: Erik Prozes

Tänavu 100 kaebust rohkem

Nii arvaski minister, et näiteks tuleks mitmekordistada sunniraha summasid reeglite rikkujatele (praegu on see maksimaalselt 640 eurot). Sellega nõustub ka Tomusk. Mõlemad rõhutavad, et sellisel kujul saaks karistada vaid ettevõtjaid ja mitte töötajaid.

On tõenäoline, et mõned viimased kaebused on seotud minister Lukase intervjuuga. Ilmar Tomusk, keeleinspektsiooni peadirektor

Tomusk lisas, et kuna kaebuste arv aina kasvab, tuleks ka töötajate kontrolli karmistada. Kokku jõudis keeleinspektsiooni selle aasta esimese kaheksa kuuga üle 300 kaebuse. Seda on saja võrra rohkem kui samal ajal mullu.

Seejuures väidab inspektsiooni peadirektor, et ametnike arvu suurendamise soov on ammune ning pole seotud Lukase viimaste päevade avaldustega.

«Kahe ametikoha täimiseks esitasime haridusministeeriumile taotluse juba kevadel,» tõi ta näite. Kuid ainult sellest tema hinnangul ei piisa. «Töötajate keeleoskusega seotud kaebustega tuleks veelgi rohkem tegeleda,» manitses ta.

Kuigi Lukas mainis vestluses korduvalt ka aina inspektsiooni hambus olevat Maxima kaupluseketti, on viimasel ajal fookusesse kerkinud hoopis eri nutirakendustega seotud teenused. Lukas kirjeldas, et tema kõrvu on jõudnud aina enam juhtumeid kuller- ja taksoteenuste kohta, mida pakkudes uusimmigrandid kõnelevad inglise keeles.

Septembri kahe esimese nädala jooksul laekus taksorakenduse Bolti kohta inspektsioonile neli kaebust, lisaks kurdeti veel kolme taksojuhi üle teistest firmadest.

Mõistagi on kaebuste esitamisele kaasa aidanud ka Lukase viimase aja sõnavõtud.

«On tõenäoline, et mõned viimased kaebused on seotud minister Lukase intervjuuga,» kinnitas ka inspektsiooni juht. Tomusk soovitas kindlasti kullerite ja autojuhtide teemale rohkem tähelepanu pöörata.

Soomes pole probleem

Toidukulleri teenust pakkuva Wolti tegevjuht Liis Ristal tõdes, et tema teada laekus näiteks nende kullerite kohta kolm kaebust ühelt inimeselt.

«Need olid kullerid, kes võibolla pole keskmised heledapäised eestlased,» nentis Ristal. «Pigem ikka tumedama nahaga. Vajalik keeleoskus oli neil aga tegelikult olemas,» selgitas ettevõtte juht, kelle sõnul on mitmed kaebused siiski küsitava motiiviga.