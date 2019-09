Tallinna Televisioon kolib Solarisest osaliselt välja

«Antud kontorist loobumine on tingitud asjaolust, et hoida kulusid kokku,» kinnitas TTV juhatuse liige Taavi Pukk. Ta lisas, et pärast suviseid koondamisi saab töökohad ümber paigutada väiksemale pinnale, linna pressikeskusega ühes tiivas paiknevale uudistetoimetuse poolele.