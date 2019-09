Järve keskuse raudteeületuse sulgemine pikendab jalakäijate teekonda 1,5 kilomeetri võrra

Kui kevadel raudtee äärde turvatarasid rajati, ütles Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles, et ettevõte mõistab, et inimesed on harjunud käima otseteed Järve keskuse ja Järve haigla vahel, aga turvaliseks raudteeületuseks tuleks seal välja ehitada raudteeületuskoht.

«Otsime koos kohaliku omavalitsusega sobivat lahendust, et tagada inimestele sealt läbipääs. Me saame aru, et see on inimeste jaoks oluline koht, kust nad soovivad läbi pääseda,» ütles Lilles kevadel Postimehele.

Paraku jäid linnaosavalitsused probleemi lahendamisel passiivseks ja nii pandigi taras olnud läbipääs sel kuul kinni. «Me oleme linnaosavalitsustega kohtunud ja rääkinud, aga kahjuks jäi see teema patiseisu. Nende vastus meile oli see, et ei käesoleval aastal ega üldse lähiaastatel sellesse kohta kergliiklustee planeeringut plaanis ei ole. Arutasime seda nii Kristiine kui Nõmme linnaosavalitsustega. Nemad tõid välja, et Järve keskuse omanik planeerib seal midagi, ja see oligi kõik,» rääkis Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Ta lisas, et eesti Raudtee ei hakka ülekäiku välja ehitama kohas, kus pole ühtegi teed, mis inimesed selle ülekäiguni suunaks. Kuna kohalik omavalitsus ei väljendanud tahtmist midagi ette võtta, pandigi läbipääs kinni.

«Kui keegi peaks selles kohas raudteed ületades rongi alla jääma, siis vaatavad kõik süüdistavalt Eesti Raudtee poole. Et teie suunasite inimese sinna, kus pole ametlikku ülekäigukohta. Nii et me olime sunnitud selle sulgema,» lisas Viisalu.

Ühelt poolt raudteed on kegi juba piirdeaia sisse augu lõiganud, aga Eesti Raudtee on sellega arvestanud, et alguses valatakse oma viha välja ja lõhutakse aeda, hiljem hakatakse ametlikke ülekäike kasutama.