Endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus lahkub ka Vaba Lava juhi ametist

Evestus, kes alustas Vaba Lava tegevjuhina tööd aprillis 2019, tõi oma lahkumise põhjustena esile teatrikeskuse majanduslikud ja kommunikatiivsed probleemid, mis on raskendanud asjaajamise ülevõtmist ja augustis tööd alustanud uue meeskonna sisseelamist.

«Oleme uue meeskonnaga pingutanud selle nimel, et teatrikeskus saaks oma ammu teada majandusraskustest hoolimata uue hoo üles ja tuule tiibadesse ning täidaks neid eesmärke, mida ta avatud platvormina minu hinnangul täitma peaks. Paraku tuleb täna nentida, et oleme jõudnud punkti, kus püstitatud eesmärkide täitmine ei ole enam võimalik,» ütles Evestus.

Tema seõnul peaks omanäoline etenduskunstide keskus andma juhile vabad käed ja soodsa pinnase uue loomingulise keskkonna loomiseks. «Tänane keskuse segane juhtimismudel aga ei võimalda kahjuks kõigile kunstnikele võrdsetel alustel ligipääsu avatud platvormile, mistõttu on nii nõukogul kui ka riigil kindlasti põhjust edasi mõelda, mis eesmärkidel on Vaba Lava ellu kutsutud ja suunata tegevused uute lahenduste väljatöötamisele. Soovin, et minu lahkumine oleks märk probleemist, mida tuleb lahendama hakata, aga mis ei ole paraku enam minu kätes,» selgitas Evestus oma lahkumise põhjuseid.