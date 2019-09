Võõrtööjõud toob mupole hulgaliselt lisatööd

«Piletikontrollide sõnul on rohke võõrtööjõu sissetoomine Tallinna hüppeliselt tõstnud piletita välismaalaste arvukust. Eriti torkab see silma Ukraina ehitustööliste puhul. Lisaks sellele, et massiliselt ei osteta ühistranspordis piletit, ei ole neil tihti kaasas ühtegi dokumenti,» ütles mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

«Vastavalt protseduurireeglitele tuleb piletita kodanikule teha isikutuvastus, mida ilma dokumendita teha on võimatu. Tihti tuleb oodata, kuni üks kodanikest käib ööbimispaigas ja toob kohale dokumendid. See kõik häirib tõsiselt piletipatrulli töörütmi. Varasemast on teada mitmeid juhtumeid, kus mupo piletipatrull on tuvastanud illegaalselt riigis viibinud või töölota kodanikke ja neid, kelle tööluba ning viisa on lõppenud või puudunud,»lisas ta.

Samuti on mupo patrull tuvastatud ilma tööloata ukrainlasi, kes pakuvad taksoteenust. Lisaks puudub neil ka teenindajakaart ning nende sõidukitele ei ole tehtud vajalikku kontrolli. Enamasti pakuvad nad taksoteenust telefoniäpi kaudu, neist enim on levinud Yandex takso.

Ukrainlastega kaasneb mupo jaoks veel üks probleem - järjest rohkem leiavad inspektorid linnatänavatelt avariilisi romusõidukeid, mis on kuulunud siin töötanud Ukraina kodanikele. Skeem on iseenesest lihtne – ostetakse odav vana või avariiline auto ning sõidetakse sellega, kuni see veel liigub või kuni tööots läbi saab. Seejärel naastakse kodumaale ning jäetakse auto tänavale vedelema. Peagi lüüakse autol klaasid katki ja mahajäetud sõidukisse seavad end sisse asotsiaalid või narkomaanid. Auto on prügi täis, mingil hetkel süttib auto põlema – selline on üldlevinud skeem.

FOTO: МуПо