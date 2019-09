Tallinna linnavolikogu on teisipäeval linnarahvale avatud

Linnavolikogu esimees Tiit Terik rääkis, et volikogu avatud uste päeva näol on tegemist üsna uue algatusega, mida korraldatakse alles teist aastat. «Eelmisest sügisest tähistatakse Eestis 1. oktoobril omavalitsuspäeva, et pöörata rohkem tähelepanu linnade ja valdade rollile, seetõttu korraldame ka avatud uste päeva just 1. oktoobril. Kohalike omavalitsuste volikogud on nagu kogukonna parlament, kus elanike valitud esindajate kaudu otsustatakse kohaliku elu kõiki küsimusi. Avatud uste päev on hea võimalus volinikega kohtumiseks, et veidi rohkem Tallinna linnavolikogu tööst aimu saada,» ütles Terik.