Eesti kodanikuga lapse saanud nigeerlane saavutas kohtus sissesõidukeelu asjus osalise võidu

Ringkonnakohus peab arutama asja uuesti

Nigeerlane kaebas riigikohtule ka seda, et kohtud pidanuks arvestama, et kohtumenetluse ajal abiellus ta Eesti kodanikuga ja neil sündis laps. Riigikohus selle kaebusega ei nõustunud, märkides, et sissesõidukeelu kehtestamise õiguspärasust tuleb hinnata selle tegemise hetke seisuga, seega pole abielu ja lapse sünd praeguses kohtuasjas olulised.

«Kohtud on lähtunud politsei- ja piirivalveameti väitest, jättes tähelepanuta ilmselge vastuolu ameti seisukohtades. Nimelt on PPA vastuses kaebusele märkinud, et nigeerlane selgitas kinnipidamisel ametnikele, et tal on Eestis sõbratar, kes on neljandat kuud rase. Hiljem kohtumenetluses on politsei- ja piirivalveamet aga väitnud, et sai sellest teada alles kohtule esitatud kaebusest,» märkis riigikohus.