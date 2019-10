Maaelukomisjon: kalatoodete ohutus on tagatud

Komisjoni istungil tõdeti veelkord, et veterinaar- ja toiduamet (VTA) on leidnud küll listeeriabakteri tootmiskeskkonnast, kuid tehase valmistoodang on pideva kontrolli tulemusena olnud ohutu, mistõttu on see lubatud saata tarbijateni. Komisjoni istungil kinnitasid VTA esindajad, et ettevõtet on kontrollitud ja kontrollitakse järjekindlalt kalatoodete toiduohutusele vastavuse kohta. Viimaste kuude kontrolli tulemused pole näidanud bakterite levikut.