Varro Vooglaid nõudis kohtus saateklipi eemaldamist, vabandust ja hüvitist, ERR peab toimunut satiiriks

Harju Maakohus arutas täna Varro Vooglaiu hagi ERR-i vastu, milles ta nõuab ETV2 satiirisaate «Ongi Koik» klipi eemaldamist, avalikku vabandust ja 5000 eurot hüvitist.

Saates «Ongi Koik» jõudis möödunud sügisel ekraanile saatelõik, milles öeldi, et Varro Vooglaid on heteromees, kes mõtleb geiseksile kolm korda rohkem kui tavaline homoseksuaal. Vooglaid ei nõustu, et saatelõigus visati äraspidisel kombel nalja tema homovastaste vaadete üle ning selgitas kohtule, et sellise väite õigustamiseks peaksid eksisteerima mingisugused avalikud märgid, mis seda tõendaksid.

«Kui ma olen selline isik, siis peaks olema kas minu sõnavõttudes, minu kirjutistes või kuskil näha, et ma tõepoolest kuidagi keskendun geiseksile. Ma ei ole mitte kunagi seda teinud, ma ei tegele sellega, mulle on mõtegi sellest vastumeelne. Ainukene isik, kes sellega tegeleks, ma kujutan ette - on kaks varianti - kas ise homoseksuaalsete kalduvustega isik või siis mingisugune arst, kes tegeleb teatavate meditsiiniliste probleemidega, mis on seotud teatavate praktikatega, mida ma ka loomulikult ei ole,» rääkis Vooglaid kohtule.

Eesti kohtud on sarnaste vaidluste puhul esmalt uurinud, kas väljaöeldu oli faktiväide või väärtushinnang. ERR ütles oma vastuväites, et tegemist polnud faktiväitega, sest seda, millele keegi mõtleb, ei ole võimalik faktiliselt tõestada. Pealegi oli tegemist satiirisaatega, kus esitati absurdini viivat huumorit.

ERR-i hinnangul on tegemist puhta satiiriga

ERR-i õigusosakonna juhataja Liina Urboja ütles Kanal 2 «Reporterile», et vaidlusaluse lause puhul oli tegemist satiiri võtmes esitatud lausega. «See on väga omane satiirile, et kasutatakse liialdusi, ebareaalseid situatsioone, mis peaksid mõistlikule televaatajale näitama, et selles lauses olev olukord on nii absurdne, et see ei saa olla tõsi. Ehk et see on selline klassikaline satiiri element, mida on ka seal saates kasutatud. Faktiväitest ei saa me seal kindlasti rääkida,» ütles Urboja.

Vooglaid Urbojaga ei nõustunud. «Eks see ongi paljuski selle vaidluse keskne küsimus, kas meil on tegemist faktiväitega või on tegemist väärtushinnanguga. Eks sellele annab oma hinnangu kohus. Mina lihtsalt loomulikult leian, et tegemist on faktiväitega, kuna mind väidetakse tegevat midagi, mida ma ei tee. Ja puuduvad igasugused avalikud tõendid selle kohta, et ma oleksin kunagi midagi sellist teinud.»

Kohus peab muu hulgas hindama, kust jookseb piir avaliku elu tegelase jaoks, kes peab ajakirjanduslikku kriitikat taluma enam kui tavainimene. Asja lahendav kohtunik Vallo Kariler uuris Vooglaiult, kas too tunneb end avaliku elu tegelasena ning Vooglaiul selles osas vastuväiteid polnud.