Arvo Pärdi keskust on aasta jooksul külastanud üle 33 000 inimese

«Huvi keskuse vastu on olnud isegi suurem, kui me seda oodata oskasime. On tõeliselt rõõmustav, et siia on tee leidnud nii noori kui ka vanemaid inimesi. Käima on läinud meie haridusprogrammid, millest on osa saanud ligi 1000 last, noorimad neist lasteaia-ealised. Siia on jõudnud ka mitmed muusikateadlased ja -üliõpilased, kellel on juba spetsiifilisem ja sügavam huvi Arvo Pärdi muusika ja meie arhiivis leiduvate materjalide vastu,» märkis Arvo Pärdi Keskuse tegevjuht Anu Kivilo.