Tapal teenivad Briti sõdurid saavad ähvardussõnumeid

Mitu Briti sõdurit on andnud oma ülemustele teada, et nende mobiiltelefonile ja sotsiaalmeediasse on saabunud ähvardavaid sõnumeid stiilis: «Me hoiame sul silma peal.»

Briti sõdurid on saanud Facebooki ja Twitterisse imelikke sõnumeid alates 2017. aastast, kirjutab The Telegraph.

Ametnikud leiavad, et tegemist on Moskva taktikaga, et tekitada Eestis paiknevates NATO liitlasjõudude sõdurites hirmu ja segadust.

Tundmatuks jääda soovinud Briti sõduri sõnul on veidraid sõnumeid saanud mitu Tapal teenivat liitlasjõudude liiget. «Need tekstid on alati inglise keeles ja mõnikord ütlevad asju, nagu «Me jälgime sind». See on murettekitav, sest nad paistavad täpselt teadvat, kes me oleme. Aga meid on treenitud selliseid asju ignoreerima. Ma ei ütleks, et Venemaa selline tegevus toimiks,» rääkis ta.

Facebooki ja Twitterisse saadetud sõnumid on seotud kontodega, mis regulaarselt jagavad Kremli propagandat.

NATO ametnikud on öelnud, et Moskva võib kasutada mobiilseid seadmeid, et häkkida sisse liitlassõdurite nutitelefonidesse ja varastada sealt andmeid ning kontakte.

Briti armee ametnik ütles, et Eestis teenivatel Briti sõduritel on lubatud oma nutitelefone kasutada, kuid seda teatud piirangutega, et välistada telefoni sisu sattumist vaenulike eriteenistuste kätte.

Briti parlamendi kaitsekomisjoni juhi Julian Lewise sõnul osutasid venelased sellega hoopis teene, kui nad juhtisid tähelepanu elektroonilise meedia haavatavusele ja sellele, kui oluline on ettevaatlikkus nende süsteemide kasutamisel.

«Eesti on eesliinil ja tegemist on NATO riigiga, mida agressiivne Venemaa võib ohustada. Sellepärast meie sõdurid ongi seal, et seista meie NATO liitlaste kõrval,» ütles Lewis.

Briti kaitseministeeriumi pressiesindaja sõnul kasutavad sõdurid sotsiaalmeediat samamoodi nagu tavainimesed, seega ei saa taolisi sõnumeid välistada. «Kõik meie sõdurid on saanud väljaõppe, kuidas kasutada oma mobiilseadmeid turvaliselt,» ütles ta.

The Telegraph küsis kommentaari Vene kaitseministeeriumilt, kuid vastuseid küsimustele ei tulnud.