Nurkse instituudi kriminaalmenetlus jätkub siseauditile vaatamata

Riigiprokuratuuri abiprokurör Marek Soomaa ütles, et Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudis toimunu suhtes alustatud kriminaalmenetlus jätkub TTÜ enda uurimistulemustele vaatamata. «Hetkel kogutakse ning analüüsitakse tõendeid. Tehnikaülikooli enda auditiga on prokuratuur tutvunud, kuid et tõendite kogumine jätkub, ei pea me hetkel võimalikuks seda sisuliselt kommenteerida,» ütles ta.