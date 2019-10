Okas 2019: 1. jalaväebrigaad võttis üle 23. jalaväepataljoni juhtimise

2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa lisas, et see võimaldab edaspidi väeüksuste koostööd kiirendada ning lihtsustada üksuste ristallutusi juba püsitoimingute tasandil.

Esmakordselt kutsuti lisaõppekogunemisele mitu üksust järjestikustel päevadel. Teisipäeval õppusele kutsutud 61. tagalapataljon on kriitilise tähtsusega riigikaitsesüsteemi toimimisel – just need reservväelased tagavad, et eile kutsutud 23. jalaväepataljon ning teised üksused oleks kiirelt valmis võitlema.