Paeti hinnangul võiks Suurbritannia teha uue referendumi

«Arvestades kujunenud olukorda Brexiti ümber oleks kõige ausam ja selgem viis see, kui Briti parlament kuulutaks välja uue referendumi. Seda põhjusel, et senisest referendumist on möödunud juba pikk aeg ning selle aja jooksul on Briti valimisealine elanikkond muutunud umbes kuue miljoni inimese osas. See puudutab nii pärast referendumit valimisikka jõudnuid kui maisest elust lahkunuid,» märkis Paet.

«Lisaks muidugi kogu see segadus, mida oluline osa Briti poliitikutest on ise Brexiti ümber korraldanud. Seega kui niivõrd ajaloolise valiku osas tahetaks tegelikku sisulist otsust, siis tuleks korraldada uus referendum. Kõik muu on lihtsalt formaalsus, mida on Suurbritannia olulise tulevikuotsuse jaoks liiga palju. Ja see on ka sisuliselt ebakorrektne,» lisas Paet.