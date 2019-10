Jürgen Ligi Martin Helmest: õiguses ja rahanduses on ta ikkagi võhik

«Nüüd on asja juures minister, kellel ei ole ei rahanduslikke ega õigusalaseid teadmisi. Ta nõudis valitsuses endale välja, et tema saaks sellega isiklikult tegeleda ja ta on tegelenud sellega partisani kombel, ignoreerides kogu Eesti know-how'd» rääkis Ligi. «On ju ainult kaagutamine ilma munemata ja täiesti vale minister tegeleb sellega. Rahvusvaheline õigusabi ja õigusalane koostöö on teiste ministeeriumite töö.»

«Kõik on selline poliitiline trummilöömine ilma igasuguste õiguslike niidiotstetagi. Kõik on propaganda ja see on ka valdkond, kus ta (Martin Helme - toim) on kindlasti pädev, aga õiguses ja rahanduses on ta ikkagi võhik ja tema vajaks elementaarselt vähemalt rahandusministeeriumi tuge. Minister ei ole mingi suverään, et ta üksinda proovib ükskõik mis asju teha,» rääkis Ligi. «Kui otsida lihtsalt eraviisiliselt mingeid advokaate USAst, siis see on hea võimalus saada arveid, aga kui tulemust tahad, on su partnerid justiitsministeerium, välisministeerium, saatkond,» lisas ta.