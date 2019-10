Lukas: Tallinn on olnud linnahalli plaanidesse kaasatud

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu rääkis möödunud nädalal rahvusringhäälingule, et linn ega tema isiklikult ei toeta renoveeritavasse linnahalli ooperisaali rajamist, kuna see pärsiks ehitise võimalusi kontserdi- ja konverentsikeskusena. Samuti märkis Riisalu, et riik pole linnaga linnahalli asjus arutelusid pidanud.

Lukas rääkis kolmapäeval riigikogu infotunnis, et linn on arengutest kaua aega informeeritud olnud ning linnapea Mihhail Kõlvart oli varem ka abilinnapeana selle valdkonna vastutajana kultuuri- ja haridusküsimustega kursis. Samuti ütles Lukas, et järgmiseks nädalaks on tal Kõlvartiga plaanitud selleteemaline nõupidamine.

Kultuuriminister tõi välja, et on kaks suurt põhjust, miks võiks tegeleda linnahalli ja ooperiteatri vajaduste ühendamisega. «Üks ongi see, et linnahalli praegune seisund on nukker ja see on Eesti Vabariigi pealinna väga nähtava koha peal, see moodustab ühe osa ka merepoolsest vaatest meie pealinnale, seal peaks olema midagi korralikku, lagunev kunagine koloss kindlasti seda ei ole, on pigem häbiplekiks,» ütles Lukas.

Teine põhjus on Estonia teatri ooperi- ja balletilavastuste jaoks uue kodu otsimine. «Kunagi 1913. aastal avati Estonia sõnateatriks ja kaasaegseks ooperi ja balleti lavastamiseks ei ole seal head tingimused. Pealegi oleme me nii kõrge muusikakultuuriga rahvas, küllalt tuntud just muusikakultuuri poolest, et selle tõttu võiks üks sümbolobjektidest olla nähtava koha peal ka pealinna planeeringus,» märkis minister.

Lukase hinnangul on ooperi- ja kontserdimaja lahendus praegu välja pakutud variantidest üks perspektiivsemaid. «Ma ei ole kuulnud ühtegi alternatiivset sama tõsiseltvõetavat ettepanekut,» lisas ta.

Kultuuriminister juhtis tähelepanu ka asjaolule, et linnahalli projekt vajab igal juhul riigi toetust, mistõttu on riigi ja linna partnerlus eriti oluline.

Möödunud nädala neljapäeval pidi valitsus kabinetinõupidamisel arutama, kas anda linnahallile lisaks konverentsikeskusele ka ooperiteatri funktsioon, nõupidamine jäi aga ära peaminister Jüri Ratase Brüsselis viibimise tõttu.

Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe ütles oktoobri algul, et linnahalli ooperiteatri rajamise rahastus võiks osaliselt tulla kultuurkapitalilt.

Tänavu kevadel vastu võetud riigieelarve strateegias (RES) 2020-2023 on kirjas, et Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha arendamiseks investeeritakse kogusummas 40 miljonit eurot linnahalli rekonstrueerimiseks rahvusvaheliseks konverentsikeskuseks.