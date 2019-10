Linnavalitsus ei taha Citybee rendiautosid Tallinna kesklinna

Citybee tahab lisaks kaubikute ja elektritõukerataste rendile hakata Eestis pakkuma ka väikeautode kiirendi teenust. Esimesed autodki on Eestis juba kohal. Paraku tõdesid Tallinna linnajuhid täna, et nendega pole keegi asja arutanud ja kui ettevõte reklaamib uut teenust nii, et rendiautodega saavat Tallinnas soodsalt parkida, siis see ei tulevat kõne allagi.

«Citybee väidab, et on pidanud läbirääkimisi Tallinna linnaga. Mina pole veel suutnud välja uurida, kellega neid läbirääkimisi on peetud. Aga sellest hoolimata linnavalitsus arutas seda küsimust ja meie põhimõtteline seisukoht on selline: Tallinna linnavalitsus ei toeta firma soovi linna avalikele parkimiskohtadel tasuta parkida. Sest 135 bensiinimootoriga rendiauto lisandumine kesklinna ei toeta suundumust keskkonnasäästliku linnaliikluse poole,»ütles Klandorf.

Oma seisukoha on avaldanud ka transpordiamet, mille hinnangul koormab 135 auto lisandumine linnaliiklust ning vähendab liiklusohutust, sest rendiautod sattuvad keskmisest sagedamini liiklusõnnetustesse.

«Tänase seisuga Tallinn ei näe koostöövõimalust, mida nad meile pakkusid ja inimestele kuulutasid, et parkimine on kas tasuta või oluliselt odavam. Tallinna linn selles küsimuses neile vastu ei tule. Mida eraettevõte ise teeb, on nende asi, aga kindlasti ei tohi need autod jääda tänavaid ummistama,» lisas Klandorf.

Abilinnapea Aivar Riisalu lisas, et see, et Citybee elektritõukrerattad suvel nii kiiresti linnatänavatele jõudsid, oli suures osas tema isiklik pingutus. «Citbee tegi meile ettepaneku sisuliselt juunikuu esimeses dekaadis ja tõukerattad olid juba 26. juunist tänaval. Ma võtsin tookord vastu otsuse, ise üsna palju riskides, et linn ei pea pidurdama innovatsiooni, sest tõukerattad tulevad meie ellu selleks et jääda. Nüüd siis loodeti ilmselt, et rendiautodega läheb asi sama kiiresti,» rääkis Riisalu.