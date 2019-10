Haridusministeerium lubab arutada ka alushariduse ekspertide lasteaia õppekava

Alushariduse ekspertidele on tekitanud pahameelt haridus- ja teadusministeeriumi uus lasteaia riikliku õppekava tööversioon, mis ei ole arvestanud ei senise õppekava ega ka alushariduse ekspertide ettepanekutega. Lasteaednike hinnangul on dokument liialt täiskasvanukeskne ning oma ette dikteeriva käsitlusega suisa nõuka-aegne. Teisipäeva õhtul kogunesidki poolsada asjaosalist ümarlauale, et lasteaia riikliku õppekava ümber tekkinud segadust arutada.

See oli esimene kord, kui lasteaia riikliku õppekava kallal töötanud kahe erineva töörühma liikmed silmast silma kohtusid. Soojaks ei saa seda kohtumist mitte ühesti otsast nimetada. Praegu esitatud versiooni ehk teise töörühma liikmete ettekannete ajal oli saalist kuulda ohkeid ja ärritunud sosinat. Esimese töörühma ehk alushariduse ekspertide liikmete ettekannete ajal läksid teise töörühma liikmed ühel hetkel endast niivõrd välja, et pakkisid asjad ja olid valmis protesti märgiks lahkuma.

Kolm tundi kestnud emotsionaalse arutelu detailidega ei ole mõistlik lugejat koormata. Selge on aga, et töörühmadel on alushariduse õpikäsitlusest kardinaalselt erinev arusaam.

Lihtsustatult öeldes, kui alushariduse eksperdid seisavad lapsest lähtuva hariduse, õpetaja autonoomia ja kaasaegse õpikäsitluse eest, siis sisueksperdid leiavad, et rangemalt piiritletud õppesisu peaks kõigil lasteaedadel olema ühine ning last tuleks täiskasvanu poolt rohkem suunata.

Lisaks erinevale õpikäsitlusele häirib alushariduse eksperte, et uue töörühma kokku kutsumine ja uue õppekava versiooni loomine pole olnud kuigi läbipaistev protsess.

Eile väitis ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps (KE), et dokument, millele ta ise on sissejuhatuse kirjutanud, pole ministri tasandile jõudnudki.

«Nii nagu mina ministrina olen seda mõistnud, on siin erinevad töörühmad, erinevad tööversioonid. Ükski tööversioon ei ole jõudnud ministri tasandile. Ei käskkirja, ei määruse ega ka Vabariigi Valitsuse otsuse tasandile,» ütles Reps uudisteportaalile ERR.

Sellised väited jätavad mulje, justkui poleks minister olnud isegi mitte teadlik, et tema alluvuses olev ministeerium on need mõlemad rühmad kokku kutsunud ja erinevad tööversioonid loonud.

Sarnane segadus juba olnud

Sarnane segadus kahe õppekavaga leidis aset ka 2005. aastal, mil Mailis Reps oli samuti haridusminister. Toona oli juba viis aastat töötanud põhi- ja gümnaasiumihariduse riikliku õppekava kallal ekspertide töörühm, mida juhtis Tartu ülikooli õppekavade arenduskeskus. Paralleelselt tellis riik aga õppekava koostamise ka alternatiivselt töörühmalt.

Justnagu praeguse lasteaia õppekava puhul, heitsid õpetajad ka 14 aastat tagasi alternatiivse töörühma loodud õppekava versioonile ette, et tegemist on liiga konservatiivse ja reguleeritud hariduskäsitlusega, mis piirab õpetaja autonoomiat.