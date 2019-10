«Pealtnägija»: listeeria tõttu vastsündinu kaotanud pere plaanib minna M.V. Wooli vastu kohtusse

Kuigi nii kalatootja M.V. Wool kui ka maaeluminister Mart Järvik on väitnud, et ühegi väidetava listerioosiohvri surm ei ole tõendatult kalatehasest leitud ST1247 bakteritüvi, siis «Pealtnägija» toimetusega võttis ühendust ema, kes kaotas oma vastsündinu listerioosile, mille haigustekitaja oli just ST1247 bakteritüvi ja seega on Eesti listeeriaohvrite arv tõusnud kolmeni.

2014. aastal, pärast mitu aastat kestnud ootamist, et rasestumine õnnestuks, ootas Kreeta viimaks kaksikuid tütreid, kuid paraku esimese lapse areng peatus emaüsas ja ta tuli eutaneerida läbi kõhu, sest iseseisvalt poleks ta ellu saanud jääda ning muidu sattunuks ohtu ka teine laps. Teise lapse areng hoogustus pärast seda, kuniks kuuendal raseduskuul, 2014. aasta juulis, tekkis Kreetal kõrge palavik ja külmavärinad ning haiglas selgus, et tegemist on raske listeeriajuhtumiga ja ohus on nii lapse kui ka ema elu.

Arstid otsustasid kuuendal raseduskuul sepsise ehk veremürgituse all kannatavale Kreetale teha erakorralise keisrilõike ja kui tütar emaüsast kätte saadi, olid lapsel elumärgid olemas, kuid vaid tund aega hiljem teatati emale vastsündinu surmast. Lapse surma järel haiglas viibides sai naine teada, et surma põhjustas listeeria, bakteritüvi ST1247, nagu on kinnitanud ka laborianalüüsid ja mida seni on leitud ainult M.V. Wooli kalatehases.

Nii M.V. Wooli juhid kui ka nende advokaat Allar Jõks keeldusid «Pealtnägija» kaamera ette tulemisest ja saatsid kirjaliku vastuse, kus teatasid, et peavad kahetsusväärseks, et Eestis ja välisriikides on esinenud listeeriasse haigestumisi ning surmajuhtumeid, kuid on endiselt seisukohal, et ühtegi neist ei saa seostada M.V. Wooliga. Ka minister Mart Järvik (EKRE) keeldus kommentaaridest.