Galerii ja video: poolt Võru alajaama pole endiselt suudetud tööle saada

«Alajaam on tegelikult ehitatud 2004. aastal nii, et ta on juba päris pikalt meil töös olnud,» rääkis Karjaherm Postimehele ja lisas, et senised tormid ei ole hoonele liiga teinud.

Karjaherm usub, et ilmselt sai alajaamale seekord saatuslikuks tuule suund ja tugevus, mis tõstis hoonelt katuse ja lennutas selle koos väiksemate detailidega otse lahtisesse jahutusseadmesse.

«Ja mitte siis ühte paika, vaid ikka laiali nende seadmete peale. Tegemist on metallist katusedetailidega, mis tekitasid lühise. Automaatika lülitas seadmed ükshaaval välja, aga kuna kahjustused on nii laialdased, siis lõpptulemus on see, et terve alajaam jäi tummaks,» kirjeldas ta.

Kui alajaam lakkas töötamast, kadus terves Võru linnas ning ümbritsevates valdades elekter ja sellest tulenevalt ka vesi ja küte.

«Linna ja ümbruskonna toide käib kõik läbi selle Võru 110-kilovoldise alajaama. Meie inimesed alustasid muidugi kohe taastamistöid ja esialgu oli see päris keerukas, sest torm ju jätkus ja pimedus oli juba saabunud. Kõigepealt oli vaja hinnata olukord ära, et mis siis on täpselt juhtunud ja kust otsast alustada taastamist,» selgitas Karjaherm.