Perling: prokuratuuris on rida inimesi valmis peaprokuröri rolli kandma

«Minu jaoks on oluline tagada prokuröridele ja ka uurimisasutustele, kes on tihedalt prokuratuuriga seotud, töörahu, mille raames nad saaksid tegeleda oma põhitegevusega - viia läbi menetlusi, teha raskemaid ja kergemaid otsustusi. Olen hetkel valmis võtma selle asutuse juhina vastutuse,» põhjendas Lavly Perling « Aktuaalsele kaamerale » kohusetäitjana jätkamist.

«Mina kindlasti riigi peaprokurörina ei sekku riigi poliitikasse. Ma saan öelda, et prokuratuur on aastaid olnud atraktiivne tööandja. Prokuratuuris töötab rida selliseid inimesi, kes kõik on valmis kandma peaprokuröri rolli,» ütles Perling.