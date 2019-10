Mullu registreeriti enim korruptsioonijuhtumeid riigisektoris

2018. aastal esines kõige rohkem korruptsiooni riigisektoris, järgnesid erasektor ja kohalikud omavalitsused, teatas justiitsministeerium. Ministeeriumi andmetel olid üle poole omavalitsuste juhtumitest seotud altkäemaksu või toimingupiirangu rikkumisega.

«Selle aasta üheksa kuuga on registreeritud 64 korruptsioonikuritegu,» ütles Tuulik.

Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari, mis on loodud enam kui 100 000 avaliku sektori töötajale.

«Meie avalikus sektoris töötab ligikaudu 130 000 inimest ning varem või hiljem puutuvad nad kokku huvide konfliktiga. See tähendab, et ametiisikute ametikohustuste ja erahuvide vahel tekib vastuolu. See omakorda võib viia korruptsioonini. Tihti ei osata aga selliseid olukordi ära tunda. Näiteks, kui tuleb otsustada mõne planeerigu üle, milles ametiisikul on endal selge huvi,» ütles justiitsminister Raivo Aeg. «Seetõttu on oluline tõsta avaliku sektori ja üldsuse teadlikkust, et osataks huvide konfliktist hoiduda,» lisas ta.

«Parim kaitse korruptsiooni vastu on teadlikkus, sest sellega muudame nihverdajate elu keerulisemaks ning hoiame ära teadmatusest tehtud eksimusi. Seetõttu soovime pakkuda kõigile võimalust end täiendada e-õppe kursuse abil,» selgitas justiitsminister.

«Kõiki avaliku sektori töötajaid klassiruumis õpetada oleks mõeldamatult ressursimahukas. Kummalisel kombel ei ole e-õpe avaliku sektori töötajate täiendkoolituses veel eriti kasutust leidnud, kuigi sel on võrreldes klassiruumi õppega mitmeid eeliseid. See on oluliselt säästlikum ja paindlikum,» märkis Aeg.

Kursuse eesmärk on luua avaliku sektori töötajatele lihtne võimalus omandada kõige olulisemad teadmised korruptsiooni ja huvide konflikti vältimise kohta. Kursusel vastatakse näiteks küsimustele, kes on ametiisik; kellele kohalduvad korruptsioonivastased reeglid; millised need reeglid on; millal peab ennast taandama; kes on seotud isik; mis on lobi tegemine; kuidas käituda mõjutamise korral; mis on mõjuvõimuga kauplemine jne.