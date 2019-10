Fotod: Männiku karjääris konksu alla neelanud noor luik viidi veterinaaride hoole alla

Eestimaa Loomakaitse Liidu aktivisti Heiki Valneri sõnul teatasid kaastundlikud kodanikud kahest lennuvõimetust luigest, kellest ühel on kael silmnähtavalt turses ning kaela ümber tamiil. Teisipäeval üritasid loomakaitsjad piinlevat luike kinni püüda, kuid see ei õnnestunud.

«Konks on otsapidi linnul kõris ja teisipidi on tamiil läinud ümber kaela, nii et kael on päris tugevasti turses,» kirjeldas Valner kurba vaatepilti.