EKRE ministrikandidaat: kui e-valimised tekitavad kahtlusi, siis sellega tuleb tegeleda

Rääkides EKRE väärtustest, möönis Karu, et erakonna konservatiivne lähenemine asjadele imponeerib talle. Ent on ka seisukohti, mille osas tahaks ta erakonnaga läbi rääkida. Küsimusele, kas ta näeks end meelt avaldamas näiteks seksuaalvähemuste vastu, vastas Karu, et meil on vaba riik ja inimestel õigus protestida millegi poolt või vastu. «Mina ise ennast sellise teema puhul piketeerimas ette ei kujuta, aga kõik sõltub sellest, mille vastu protestitakse,» ütles ministrikandidaat.

E-valimiste puhul arvas Kaimar Karu, et valimissüsteem peab olema läbipaistev ja arusaadav. «Kui ühiskonnas on küsimusi läbipaistvuse, arusaamise või usaldusväärsuse kohta, siis nendega tuleb tegeleda. Ja see on ka mul üheks eesmärgiks, et jõuda olukorrani, kus see valimissüsteem, mida me kasutame Eestis, on läbipaistev ja usaldusväärne,» ütles Karu ning lisas, et kõigi jaoks ta seda pole.