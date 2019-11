Pevkur palub õiguskantsleril hinnata Helme etteheidet prokuratuurile

Hanno Pevkur saatis täna õiguskantsler Ülle Madisele kirja, kus meenutas, mida siseminister Mart Helme eile ütles, et prokuratuur «ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel.»

«See on selge süüdistus, mis seab kahtluse alla prokuratuuri ja ka uurimisasutuste sõltumatuse ning seab kahtluse alla Eesti põhiseaduslikku korra toimimise,» leiab Pevkur ning ta lisas, et eilne avaldus pole ühekordne süüdistus õiguskaitseasutuste suunal. «Õiguskaitseasutusi on süüdistanud ka näiteks rahandusminister Martin Helme.»