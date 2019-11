Valitsus saab ülevaate Eesti Panga nõukogu nimetamise eelnõust

Eelnõu kohaselt koosneks nõukogu esimehest, iga riigikogu fraktsiooni esindajast ja neljast valdkonna asjatundjast. Kuna nõukogu liikmete arv hakkaks vastama fraktsioonide arvule riigikogus, siis juhib rahandusministeerium tähelepanu, et sellest hakkab sõltuma, kas nõukogus on suurem kaal riigikogu esindajatel või valdkonna asjatundjatel ja nõukogu esimehel.

Kui nõukogus on muutuv liikmete arv, tuleb üle vaadata ka nõukogu kvoorum, märgib rahandusministeerium.

Eelnõu kohaselt nimetab iga riigikogu fraktsioon oma esindaja ja nõukogu esimees esitab lisaks valdkonna asjatundjad. Ministeerium märgib, et riigikogu uue koosseisu volituste algusaeg ja Eesti Panga nõukogu volituste aeg on nihkes ning seega võib juhtuda, et mõni riigikogu koosseis saab Eesti Panga nõukogu liikmed nimetada oma viimasel ametis oleku aastal.