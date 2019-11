Galerii: ühtegi opositsiooni riigieelarve muudatusettepanekut ei toetatud

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees, reformierakondlane Maris Lauri sõnas, et opositsiooni ettepanekute üle mingit arutelu ei toimunud, edastas Reformierakonna pressiesindaja. «Selle asemel, et teha sisulist diskussiooni, rulliti muudatusettepanekutest üle, mille tulemusena on see eelnõu endiselt täpselt samas seisus, nagu ta oli siis, kui valitsus ta meile siia saatis. Ta on sisutu, sihitu, sõnamurdlik,» ütles Lauri.

«See pole mitte kogemata kohe esimene muudatusettepanek,» ütles reformierakondlane Jürgen Ligi. «Seda on koalitsioon lubanud mitu aastat ka riigi eelarvestrateegia järgmise aasta kohta. Ja siis tuleb valitsus kokku ja ütelnud, et ups, mõtlesime, et tuleb miinus, aga tuli kolm korda suurem ja lükkame jälle seda edasi. Kolme aastaga on valitsus sturktuursesse puudujääki lisanud miljardi. See on sisuline üle jõu elamine ja selle viljad on juba käes,» selgitas Ligi.