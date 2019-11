Kaja Kallas: peaminister Ratase solvumine on teeseldud ja valikuline

Kaja Kallas ütles mõni päev tagasi, et Ratas müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui jätkaks peaministrina. Peaminister nõudis seejärel Kallaselt vabandust või selgeid tõendeid. Täna õhtul «Esimeses stuudios» jäi Kallas endale kindlaks ja kinnitas, et ta pole Ratast rünnanud.

Kallase sõnul on temal, erinevalt Ratasest, kindlad põhimõtted ning ajalugu näitab, kes on eksinud ja kes mitte. Kui EKRE juhid Mart ja Martin Helme said praegusesse valitsusse vaid nädal pärast seda, kui olid Ratast «Kremli viigileheks» nimetanud, siis on peaministri solvumine teeseldud, leiab Kallas.

«Ma tahan öelda, et see on veidi silmakirjalik ja see solvumine on pisut teeseldud ja ka väga valikuline,» arvas saatekülaline.