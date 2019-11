Kaja Kallasele tehti tapmisähvardus

Eile tähistas Reformierakond oma 25ndat tegutsemisaastat, selleks puhuks oli Kaja Kallas ette valmistanud kõne. Lisaks toimus ka maaeluministri umbusaldamine. «Tõusin kell 4, et kirjutada umbusalduse kônet ja vaadata üle õhtune kõne. Kui seda kõva häälega lugesin, sain aru, et see ei sobi, tuleb uus teha. Siis Riigikogu istung, maaeluministri umbusaldamine, veel üks kõne,» kirjutas Kallas.